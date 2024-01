Tuttosport - Non solo Traorè, il Napoli sta stringendo per altri due acquisti

Calciomercato Napoli - L'edizione odierna di Tuttosport scrive sulle operazioni in entrata del Napoli:

"Da una campana all’altra: manca solo l’ufficialità per il passaggio di Junior Traorè al Napoli in prestito con diritto di riscatto (25 milioni) dal Bournemouth. Gli azzurri stringono pure per Barak (Fiorentina) e Mangala (Nottingham Forest); mentre in difesa resta calda la pista che conduce a Nehuen Perez dell’Udinese, con i friulani che pensano a Van Breemen (Basilea) come eventuale sostituto dell’argentino".