TuttoSport - Non solo il Napoli su Milenkovic: lo seguono Atletico Madrid ed i club di Premier, la Fiorentina intende blindarlo!

Ultimissime mercato Napoli - Nikola Milenkovic potrebbe diventare oggetto di una autentica asta di mercato la prossima estate. Arrivato alla Fiorentina dal Partizan Belgrado nel 2017, ha il contratto in scadenza nel 2022 e questo lo rende particolarmente appetibile. Sulle sue tracce, come riportato dal quotidiano TuttoSport, oltre al Napoli ci sono anche l'Atletico Madrid (che era disposto ad offrire 30 milioni per lui) e diversi club di Premier League, con il Manchester United in testa. Dal canto suo, però, il club viola non intende darsi per vinto ed anzi ha messo da tempo in calendario un incontro con il giocatore e il suo entourage per prima dell'estate per rinnovare il suo contratto fino al 2024 con opzione per il 2025 ed un ricco aumento di ingaggio.

