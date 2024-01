Tuttosport - Non solo il Napoli, anche Atalanta e Torino sulle tracce di Palladino

Calciomercato Napoli - Non ci sarebbe solo il Napoli sulle tracce del tecnico Raffaele Palladino. Secondo Tuttosport ci stanno pensando anche Atalanta e Torino:

"E guadagna “solo” un milione. Anche lui come Juric è un figlio di Gasperini: in granata, una qual certa continuità tattica sarebbe preservata e valorizzata, sulla carta. Attorno a Palladino gravita manco a dirlo anche l’Atalanta: l’allenatore napoletano sarebbe una carta da giocare in caso di separazione giust’appunto da Gasp. Ora in coda si mette anche il Torino, forte pure degli ottimi rapporti tra l’agente di Palladino e Cairo: un altro aspetto da mandare a memoria"