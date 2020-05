Tuttosport - Milik si allea con la Juve, ma ADL non molla la presa: Paratici mette sul piatto tre calciatori

Ultimissime Napoli - L'edizione odierna di Tuttosport scrive sul futuro di Milik: "Sarà lunga, la trattativa per portare Arkadiusz Milik alla Juventus trovando un punto d’incontro tra la richiesta di 40-50 milioni del Napoli e l’offerta bianconera di uno scambio, senza contanti di mezzo. Lunga e difficile, perché la distanza è molta e l’interlocutore, Aurelio De Laurentiis, ostico. Però Fabio Paratici può contare sull’aiuto del polacco, indiretto quanto prezioso. E’ chiaro che con il passare del tempo sarà più complicato per la società azzurra restare rigida sulla propria richiesta, a meno di non convincere Milik a rinnovare. Una mancata cessione senza firma su un prolungamento si tradurrebbe infatti nella sua partenza da svincolato tra un anno. Ecco perché la Juventus conta di trovare la strada attraverso uno scambio: con due tra Romero (che rientrerà alla Juventus dal prestito al Genoa), Mandragora (che la Juventus può riacquistare per 26 milioni dall’Udinese ma che potrebbe entrare anche nell’operazione Chiesa) e Luca Pellegrini (che tornerà dal prestito al Cagliari) il Napoli si garantirebbe una valutazione di Milik attorno ai 50 milioni e dunque un’importante plusvalenza".