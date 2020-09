Tuttosport - Milik-Roma, al Napoli costa un rinnovo da 5 milioni fino al 2022: i dettagli

Calciomercato Napoli - Raffaele Auriemma scrive su Tuttosport: "Arkadiusz Milik sarà il secondo addio di lusso nel mercato del Napoli. Ieri a Trigoria il suo agente Pantak ha incontrato l’ad giallorosso Fienga per chiudere l’accordo economico relativo al quinquennale che il suo assistito firmerà appena sarà avvenuto il trasferimento dal Napoli alla Roma. Il club azzurro gli farà firmare il rinnovo per un anno a 5 milioni a stagione, poi sarà ceduto alla Roma in prestito con obbligo di riscatto a giugno 2021 ed il Napoli sarà soddisfatto con un accordo che prevede 3 milioni di prestito oneroso, 15 di riscatto ed altri 7 di bonus".