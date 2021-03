Tuttosport - La strigliata di Insigne è servita come scossa per gli azzurri: dato sorprendente nell'ultima settimana

Napoli - Raffaele Auriemma scrive su Tuttosport: "In hoc signo, Insigne: c’è il marchio del Magnifico nel successo del Napoli sul Bologna allo stadio Maradona. Il capitano segna una doppietta (terza rete in 5 giorni) con la quale tramortisce la formazione di Mihajlovic, meritevole di un pareggio per la qualità del gioco e per le occasioni che Palacio era riuscito a procurarsi (un miracolo di Ospina e due gol annullati), oltre al palo colpito da Skov Olsen. Stavolta, però, il Napoli è stato più attento, concentrato ed incisivo come non accadeva da tempo. La strigliata del capitano post pari di Sassuolo è servita come scossa per gli azzurri che hanno ottenuto 7 punti in una settimana, con 8 gol all’attivo in 3 sole partite. Cioè, uno in più delle 7 gare precedenti"