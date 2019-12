Tuttosport - La squadra ha metabolizzato le multe, ora fanno meno paura: ora sono tutti concentrati sul campo

Ultime Calcio Napoli - L'edizione odierna di Tuttosport ritorna sul capitolo multe ai calciatori del Napoli: "Anche la battaglia legale ingaggiata col presidente De Laurentiis dopo l’ammutinamento del 5 novembre scorso adesso fa meno paura. Ormai la squadra ha metabolizzato le multe. I ricorsi sono stati presentati e chissà che quando si discuteranno (probabilmente febbraio) il caso non sia già definitivamente chiuso: adesso bisogna concentrarsi sul campo. Sì, perché il Napoli si è qualificato agli ottavi di Champions, ma in campionato è settimo a -8 dal quarto posto. Gattuso ha già dichiarato che l’obiettivo sarà la quinta qualificazione consecutiva in Champions. Per riuscirci, il Napoli dovrà arrivare a quota 70 punti o giù di lì".