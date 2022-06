Tuttosport - La Juve continua a sognare il colpaccio Koulibaly: c'è un segnale

Calciomercato Napoli - L'edizione odierna di Tuttosport scrive del sogno Kalidou Koulibaly per la Juventus. I bianconeri vorrebbero formare con De Ligt una delle migliori coppie centrali in circolazione.

Ecco cosa si legge su Tuttosport:

"Per poi dare la caccia al dopo Chiellini. Il primo nome della lista è ormai sulla bocca di tutti, ne avevamo parlato già diversi giorni fa: la Juventus vorrebbe Kalidou Koulibaly , operazione resa complicata dalle questioni contrattuali tra il difensore senegalese e il Napoli. Ma il club bianconero ci pensa e sogna il colpaccio: con KK e De Ligt la retroguardia sarebbe blindata e lo scudetto più vicino. Per i bookmakers poi la Juve è favorita per arrivare a Koulibaly: non sposta nulla a livello di trattativa, ma è comunque un segnale".