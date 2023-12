Tuttosport - La difesa rende insonne Mazzarri: lo 0-3 di domenica è stato come uno schiaffone ricevuto"

"La sconfitta contro l’Inter è stata come uno schiaffone ricevuto mentre si provava a raggiungere chi stava scappando. Il Napoli si è dovuto fermare, intontito dallo 0-3 e con la rabbia di chi si ritrova all’improvviso quinto in classifica, fuori dalla zona Champions. L’attacco non preoccupa Mazzarri, con i 26 gol all’attivo ed il terzo posto nella relativa graduatoria, è la retroguardia che gli rende insonni le notti".