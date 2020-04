Tuttosport - L'Inter ha in mano Kumbulla: il difensore ha declinato l'offerta del Napoli

Calciomercato - Secondo l'edizione odierna di Tuttosport, l'Inter avrebbe soffiato Kumbulla al Napoli.

"L’Inter ha in mano Marash Kumbulla: il difensore della Nazionale albanese, ma nato a Peschiera del Garda, ha declinato l’offerta del Napoli (con cui il Verona aveva trovato un accordo a gennaio) perché vuole vestire nerazzurro. Operazione da 30 milioni però Beppe Marotta e Piero Ausilio avevano già impostato l’affare in coda al mercato grazie al prestito di Federico Dimarco che in estate potrebbe entrare nella trattativa come contropartita insieme a Eddie Salcedo, girato a fine agosto scorso dall’Inter (via Genoa) proprio ai gialloblù".