Tuttosport - Juve, Allegri punta a destra: Cuadrado dietro al dirompente Chiesa

Notizie calcio Napoli - Tra meno di una settimana si scenderà in campo per Napoli Juve. La prima volta al Maradona di nuovo col pubblico. Intanto, arrivano aggiornamenti da Tuttosport riguardo la partita.

Allegri ha diverse alternative nella sua Juventus. Perché il tecnico sa di poter fare il gioco delle coppie. Il punto forte è la fascia destra dove ci sono Juan Cuadrado e Danilo, che davanti a loro possono contare anche sull'apporto di un Federico Chiesa sempre più dirompente. L'azzurro per ragioni tattiche era stato sovente dirottato a sinistra da Andrea Pirlo, ma lo stesso Allegri in conferenza stampa ha già avuto modo di chiarire che cercherà di lasciarlo il più possibile sul suo lato prediletto. E dunque davanti al colombiano, nella passata stagione miglior difensore europeo per numero di assist al pari di Raphael Guerreiro del Borussia Dortmund, o al brasiliano, il più presente nella Juventus di Pirlo davanti anche a Cristiano Ronaldo e Wojciech Szczesny.