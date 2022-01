Tuttosport - Infortunio Insigne, sensazioni non positive: ecco quando potrebbe rientrare in campo

Napoli calcio - L'edizione odierna di Tuttosport ha dato la data del possibile rientro di Lorenzo Insigne dall'infortunio patito contro la Sampdoria.

"Spalletti è alle prese con una forte emergenza, proseguita domenica con il ko di Lorenzo Insigne . Anche il capitano stamattina si ritroverà nei corridoi della clinica Pineta Grande, per una ecografia al muscolo della coscia destra che lo ha costretto a fermarsi al 30’ del match contro la Sampdoria. L’esito del test strumentale racconterà in maniera approfondita la situazione muscolare del Magnifico, per stabilire la terapia alla quale sottoporsi ed i relativi tempi del recupero. Le sensazioni sembrerebbero non essere ottimistiche tanto da immaginare il suo ritorno in campo dopo la sosta, per la sfida di Venezia prevista per il 6 febbraio".