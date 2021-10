Tuttosport - Il Napoli sfida due big per Bremer: la situazione

Calciomercato Napoli - L'edizione odierna di Tuttosport sottolinea come sul difensore Bremer, in scadenza di contratto nel 2023, ci siano gli interessamenti di varie squadre. Tra queste ci sarebbe anche il Napoli.

"Ha contenuto Osimhen con la solita attenzione, per quanto sia stato proprio il nigeriano a decidere la sfida contro i granata in favore del Napoli: al Maradona il brasiliano Bremer ha messo in campo l’usuale prestazione più che positiva. Evidenziando una crescita a tutto tondo che porta a due conseguenze: il Toro vuole allungargli di una stagione il contratto ora in scadenza nel 2023, ma attorno al sudamericano si registra un crescente movimento di club interessati al suo cartellino. Lo stesso Napoli lo segue da vicino, dopo gli apprezzamenti manifestati anche da Milan e Inter. Solo per citare la concorrenza più nobile, sul difensore centrale granata".