Napoli - Raffaele Auriemma scrive su Tuttosport: "I calcoli che fanno gli esperti, dicono che il Napoli con altri 25 punti riuscirà ad agganciare il treno Champions. Ma per farcela, la squadra partenopea dovrà cambiare il trend delle sfide lontano da Napoli. Finora solo 6 vittorie su 12 gare disputate e tutte conquistate contro formazioni di medio livello, cioè Parma, Benevento, Bologna, Crotone, Cagliari e Udinese. Mai corsari in casa di una big, ora è il momento migliore per provarci".