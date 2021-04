Tuttosport - I calcoli di Pirlo per chiudere davanti al Napoli: stilata una tabella

CALCIO NAPOLI - L'edizione odierna di Tuttosport scrive sui calcoli che la Juve sta facendo per chiudere al quarto posto davanti al Napoli: "Dunque, servono sei vittorie e un pareggio per tenere a distanza il Napoli ora distante due punti dai bianconeri, qualora naturalmente i campani le vincano tutte: opzione non scontata ma possibile, considerando il calendario che toccherà agli azzurri a partire dallo scontro diretto di giovedì con la Lazio. Oppure, vista dal fronte juventino, potrebbero ragionevolmente bastarne anche 17, se la squadra di Rino Gattuso mancasse il filotto. Cinque vittorie e due pareggi, magari ipotizzabili contro le milanesi attese allo Stadium, oppure con exploit bianconero negli scontri diretti di cui sopra e un pari in più prevedibilmente nella tana della variabile impazzita Sassuolo".