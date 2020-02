Tuttosport - Gattuso vuole tirare le somme, domani a Cagliari si attende l'ennesima riprova ed ha un auspicio

Notizie Calcio - Trovare la quadra. Dopo due mesi di Napoli, con 11 partite giocate, 6 vittorie e 5 sconfitte, ora Gattuso vuole tirare le somme per mettere in campo la formazione migliore. Ne parla l’edizione odierna di Tuttosport.

“Contro le big difficilmente si è andati a vuoto: battute quest’anno il Liverpool, la Lazio, la Juventus e l’Inter. Domani pomeriggio a Cagliari il coach si attende l’ennesima riprova, con l’auspicio che possa essere diversa dai ko inattesi con Fiorentina e Lecce. E per inseguire quello che sarebbe un successo pesante in trasferta (con i 3 punti il Cagliari sarebbe scavalcato in classifica) occorre che il coach individui l’assetto migliore e gli interpreti più pronti per un Napoli che sia compatto anche nella fase difensiva”