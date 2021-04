Tuttosport - Gattuso se batte il Crotone eguaglia un record di Sarri: ADL atteso allo stadio

Napoli - Raffaele Auriemma su Tuttosport sottolinea come Rino Gattuso oggi voglia battere il Crotone per eguagliare un primato che manca dal 2017 quando in panchina c'era Maurizio Sarri.

Napoli-Crotone: Gattuso a caccia del record

"La tradizione del Napoli contro il Crotone è molto incoraggiante (5 vittorie su 5 in Serie A) e gli azzurri si fanno pure forti dell’andamento recente allo stadio Maradona, dove hanno vinto gli ultimi cinque match, subendo un solo gol nel parziale. Il Napoli non vince in casa sei gare di fila a Fuorigrotta dall’ottobre 2017 con Maurizio Sarri in panchina. Gattuso vuole battere il Crotone sotto gli occhi del presidente Aurelio De Laurentiis, atteso allo stadio, e poi dare mercoledì l’assalto alla Juventus mercoledì per rientrare in zona Champions League ed avere ancora nove partite per evitare la rimonta delle agguerrite inseguitrici".