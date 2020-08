Tuttosport - Gattuso schiererà Insigne soltanto se supererà i test atletici: tre i candidati a sostituirlo, c'è una sorpresa

Ultimissime Napoli - Raffaele Auriemma scrive su Tuttosport: "Anche Gattuso attende fiducioso ed entro domani dovrà avere il responso sulle condizioni del capitano. Il coach non può permettersi il lusso di utilizzare Insigne in condizioni incerte e, pur sapendo della grande voglia che ha di sfidare il fenomeno Messi a casa sua, dovrà disporre della certezza assoluta che le condizioni fisiche di Insigne sono tornate tali da permettergli di giocare dal primo minuto senza correre rischi. Va bene l’ottimismo, ma poi dovrà prevalere la ragion di Stato e tutti quelli che andranno in campo dovranno avere condizioni fisiche ed atletiche al di sopra di ogni sospetto. Ma chi potrebbe potrebbe essere scelto in caso di defezione di Insigne? In grande preallarme ci sono sia Elmas che Lozano, entrambi papabili per far parte del tridente al fianco degli intoccabili Mertens e Callejon. Con Elmas sarebbe un Napoli più prudente, forse anche troppo e rischierebbe di snaturare l’assetto consueto della squadra. Con Lozano, invece, il modulo resterebbe invariato ed il il messicano avrebbe l’occasione della grande vetrina per dimostrare che in certe partite, quelle con tanto spazio in ripartenza, può essere utilizzato anche con ottimi risultati. Ma la terza soluzione potrebbe essere anche quella più idonea: Politano con Mertens e Callejon".