Tuttosport - Gattuso rimugina nervosamente: non ha gradito gli infortuni dei suoi giocatori con le nazionali

Ultimissime Napoli - Raffaele Auriemma scrive su Tuttosport: "Piuttosto, Gattuso rimugina nervosamente ripensando ad alcuni suoi calciatori che si sono sacrificati troppo per le proprie Nazionali. Non saranno del match Hysaj e Rrahmani, rientrati con il bagaglio del contagio da Covid, Osimhen con una lussazione alla spalla che non gli permetterà di vivere da protagonista la sfida con Ibrahimovic, e Ospina che sarà convocato, ma solo per starsene in panchina: ha lamentato un problema muscolare nella Nazionale colombiana. E meno male che Bakayoko (altro ex della gara) è guarito dall’attacco influenzale e potrà essere della sfida, altrimenti Ringhio avrebbe dovuto rivoluzionare la formazione e magari anche il sistema di gioco".