Tuttosport - Gattuso ha fatto meglio di Ancelotti al Napoli: i numeri incoraggianti della nuova gestione tecnica

Ultimissime Napoli - Raffaele Auriemma su Tuttosport fa il confronto tra la gestione Ancelotti e quella Gattuso: "Nelle 15 gare a sua guida, la squadra azzurra è stata settima in classifica, con sole 5 vittorie, 6 pareggi, 4 sconfitte e 21 punti in classifica, con un -8 dalla zona Champions all’epoca occupata dal Cagliari. Nelle 13 gare con Gattuso in panchina, invece, il Napoli è quarto con 24 punti, frutto di 8 vittorie, nessun pareggio e 5 sconfitte. E’ un rendimento incoraggiante, soprattutto per la prossima stagione, quando Ringhio potrà lavorare con il gruppo fin dal primo giorno di allenamenti in ritiro e completare l’organico con quei 2-3 tasselli utili a rendere ancora più armonico e competitivo il team".