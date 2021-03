Tuttosport - Fonseca e lo spareggio Champions contro il Napoli: c'è un recupero a sorpresa nei giallorossi

Napoli - Come si legge nell'edizione odierna di Tuttosport, c'è un rientro importante in casa Roma per la sfida contro il Napoli: "Domenica, invece, contro il Napoli per quello che - Atalanta permettendo - si annuncia una sorta di spareggio-Champions, toccherà a Edin Dzeko. Se Mayoral vive un momento di eclisse, la stagione di Edin invece non è proprio mai partita. Dopo aver contratto il Covid a novembre, è arrivata la sosta, poi la lite con Fonseca e l’infortunio: tribuna, panchina, più la lesione muscolare. Un lungo tunnel dal quale è uscito per la prima volta a Parma, in una gara non certo fortunata. Inevitabilmente non poteva essere al meglio. La Roma, però, ha bisogno quanto prima che il bosniaco si svegli. E visti i numeri precedenti, non ci vorrà molto per fare meglio".