Tuttosport - Fiducia incondizionata di Gattuso per Ospina nonostante l'erroraccio: il tecnico lo preferisce a Meret per un motivo

Ultime notizie calcio Napoli - L'edizione odierna di Tuttosport racconta di un Gattuso intenzionato a ridare fiducia ad Ospina nonostante l'erroraccio contro la Lazio

Errore Ospina Lazio, fiducia totale di Gattuso

"Sabato a Roma contro la Lazio in campionato è toccato a Ospina macchiarsi dell’errore decisivo che ha costretto i partenopei alla settima battuta d’arresto nella Serie A 2019-2020. A proposito del colombiano, pare che Gattuso continui a tenerlo in grande considerazione, nonostante quanto successo all’Olimpico. All’allenatore calabrese piacciono i portieri bravi anche con i piedi. In questo aspetto Ospina si fa preferire a Meret, assente a Roma anche per un problema all’anca. Non va dimenticato, che anche il portiere prelevato dall’Udinese è stato protagonista di uno svarione in occasione della sconfitta interna di lunedì scorso contro l’Inter. Uno dei tanti errori individuali che stanno condannando il Napoli a una classifica da horror. Le defaillance in fase difensiva non sono le uniche ragioni per le quali nelle ultime 10 giornate gli azzurri hanno vinto solo contro il Sassuolo".