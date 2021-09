Napoli calcio - L'edizione odierna di Tuttosport scrive sulla formazione del Napoli: "A centrocampo potrebbe rivedersi Zielinski al posto di Elmas mentre in difesa Rrahmani potrebbe riposare e lasciare il posto che Manolas ha perso nelle ultime due partite. Resta il dubbio Politano-Lozano, con il centrocampista romano che, se dovesse giocare, raggiungerebbe quota 200 presenze in serie A, mentre sembra certa la presenza di Anguissa, l’acquisto last minute che si conferma sempre più azzeccato".