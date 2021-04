Tuttosport - Dilemma Osimhen-Mertens per l'Inter: c'è un dato scaramantico non indifferente a Gattuso

Napoli - Secondo l'edizione odierna di Tuttosport nel dilemma Osimhen-Mertens in vista della gara contro l'Inter, entrerà in gioco anche un fattore scaramantico di non poco conto.

Osimhen-Mertens: entra in gioco la scaramanzia

Il quotidiano scrive: "Ma il dilemma più grande per Gattuso sarà: ancora Osimhen, oppure Mertens dal primo minuto? Lo strapotere fisico attuale del nigeriano non prevede altra soluzione, anche se la scelta penalizza il bomber più prolifico nella storia del Napoli. In più. c’è la scaramanzia che gioca a favore di Victor: ogni volta che fa gol, il Napoli vince. E’ successo all’andata con l’Atalanta, con il Bologna andata e ritorno, con il Crotone e poi domenica a Genova. Vuoi che Ringhio non tenga conto di questo dato diversamente tecnico?"