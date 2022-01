Tuttosport - Differenza di valori enorme tra Napoli e Salernitana: tutti i dati del dominio azzurro

Napoli calcio - L'edizione odierna di Tuttosport scrive sulla vittoria del Napoli sulla Salernitana. Quello azzurro si è trattato di un dominio come si legge nelle statistiche.

"Napoli e Salernitana hanno celebrato allo stadio Maradona con animo diverso un derby che in serie A mancava dal 1948, davanti a cinquemila spettatori di cui due nobilissimi: i presidenti De Laurentiis e Iervolino seduti a fianco a fianco in tribuna. Hanno vissuto una bella partita, con una differenza di valori incolmabile e che ha generato un match tutto in chiave partenopea: oltre ai 4 gol, va annotato l’82% di possesso palla, le 10 parate di Belec contro le zero di Meret e i 26 tiri azzurri contro l’unico scagliato dai granata".