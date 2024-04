Tuttosport - De Laurentiis si è intrattenuto con Calzona a Castel Volturno, da ADL arriva una sollecitazione al mister

Ultime notizie SSC Napoli - Se il Napoli ha rimontato a Monza segnando 4 gol in soli 14 minuti, vuol dire che questa squadra riesce a dimostrare di poter essere la stessa della passata stagione. Purché lo voglia, come scrive Tuttosport.

Questione di testa? Sì ed è anche per questa ragione che ieri De Laurentiis è arrivato a Castelvolturno:

"√ą arrivato durante la rifinitura pre Frosinone per poi trattenersi a lungo con il tecnico Calzona. Certamente il patron avr√† sollecitato il coach a tenere la squadra con le redini strette e raggiungere il grande obiettivo. Per il Napoli, fino al 26 maggio, ogni partita sar√† come una finale da non fallire"