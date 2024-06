Tuttosport - Conte si presenta con il napoletano, una dichiarazione svela un suo desiderio

Ultime notizie SSC Napoli - «Amma faticà». Si presenta così Antonio Conte, definito da Tuttosport l’uomo dal carattere tempestoso, utilizzando lo slang napoletano con il mantra che ha plasmato la sua identità.

Conte si presenta

Questa dichiarazione di Antonio Conte, rilasciata attraverso i canali ufficiali del Napoli, "testimonia ancora una volta la determinazione senza pari che contraddistingue Antonio Conte. Come un leone in gabbia, bramoso di ritornare alla ribalta quanto prima. E lui, come ogni volta che ha iniziato un nuovo percorso, non si nasconde"