Tuttosport - Colloquio De Laurentiis-Barone in Arabia, non solo Barak: piace un altro giocatore della Fiorentina

Mercato Napoli. Il club azzurro continua a sondare il mercato a caccia dei rinforzi giusti. Come riportato dall'edizione odierna di Tuttosport, la trasferta araba è stata l'occasione per De Laurentiis per parlare con la Fiorentina di alcuni giocatori:

In questa trasferta araba il presidente De Laurentiis avrà certamente avuto modo di parlare con il plenipotenziario viola Jo Barone di due profili di grande interesse: Antonin Barak e Martinez Quarta. Per il centrocampista ceco si continua a lavorare per il prestito oneroso (500mila euro), ma il club viola vorrebbe inserire l’obbligo di riscatto, mentre il Napoli solo il diritto fissato a 6 milioni. Si potrebbe chiudere con l’obbligo di riscatto, ma solo a certe condizioni, come l’accesso alla prossima Champions. Per il difensore argentino, invece, la Fiorentina non ha intenzione di aprire una trattativa.