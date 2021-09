Tuttosport - Classifica da brividi, Mazzarri è tentato da una mini-rivoluzione per il Napoli

Napoli calcio - L'edizione odierna di Tuttosport scrive: "La classifica è da brividi, anche se il campionato è agli albori. Proprio quando Walter Mazzarri torna in una città dove ha vissuto momenti intensi. Cagliari in crisi di identità, che non riesce a districarsi contro le pari grado. Un misero punticino in 3 partite interne (Spezia, Genoa ed Empoli) ed un pareggio in casa della Lazio. Ora c’è la trasferta a Napoli, nel momento peggiore. Il tecnico è tentato da una mini-rivoluzione, ma guarda la lista degli eventuali sostituti dei titolari di mercoledì con l’Empoli e sfiora la depressione".