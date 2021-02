Napoli - Raffaele Auriemma scrive su Tuttosport: "Ieri è mancata di nuovo la concentrazione, ma non il codice tattico che sembra essersi impossessato del gruppo: anche in assenza di 9 calciatori si prova l’uscita dal basso palla al piede, cercando di arrivare al tiro attraverso la manovra elaborata. Risultato: Osimhen non riceve rifornimenti, non tocca palla e volteggia come un fantasma in mezzo a Duarte, Vallejo e poi Sanchez".