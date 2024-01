Tuttosport - Affaticamento muscolare per Calhanoglu: rischia di saltare la finale con il Napoli

L'Inter vince e convince contro la Lazio nella semifinale di Supercoppa Italiana. Una partita praticamente mai in discussione, in cui a brillare, tra gli altri, è stato anche Hakan Calhanoglu. Nel finale, però, il centrocampista turco ha chiesto il cambio a causa di un indolenzimento muscolare. Stando a quanto riferito dall'edizione odierna di Tuttosport, l'ex Milan ha sentito un fastidio a un muscolo ed è stato sostituito per questo. Adesso le sue condizioni sono da valutare, visto che tra due giorni c'è la finalissima con il Napoli, match per il quale Calhanoglu ad oggi è da considerare in dubbio.