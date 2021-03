Tuttosport - ADL si sarebbe aspettato le dimissioni di Gattuso e Giuntoli nel post-gara di Verona: due cose ferirono come non mai l'allenatore

Napoli - Raffaele Auriemma scrive su Tuttosport cosa accadde nel post Verona-Napoli: "Quel pomeriggio al Bentegodi, il Napoli perse 3-1 contro l’Hellas e uscì dalla zona Champions. Due pessime notizie per il patron romano che sbottò di brutto, contattando vari allenatori per chiedergli la disponibilità a prendersi subito la panchina del Napoli, oltre a confidare ad orecchie indiscrete che si sarebbe aspettato di lì a poco le dimissioni di Ringhio e del ds Giuntoli. Gattuso si sentì ferito nell’orgoglio, non solo perchè il rinnovo di contratto per altri due anni era ormai solo da firmare, ma soprattutto perchè il presidente aveva attaccato tutto il gruppo-squadra nel momento di maggiore difficoltà a causa del gran numero di calciatori infortunati.