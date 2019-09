Tuttosport - Accordo tra Napoli e Zielinski per il rinnovo: gli agenti vogliono eliminare la clausola

Come riporta l'edizione odierna di Tuttosport, semplice per il ds Giuntoli arrivare ai rinnovi di Maksimovic e Zielinski, anche loro con contratto in scadenza 2021. Per il difensore serbo si è giunti a un accordo nell’ultima settimana di mercato, con la conseguenza della cessione di Chiriches al Sassuolo. Il serbo guadagna 1.2 milioni a stagione ed il nuovo accordo dovrebbe portarlo fino a 1.8 milioni complessivi, mentre per Zielinski (1.1 milioni di stipendio), il nodo resta quello della clausola rescissoria, che i suoi agenti non vorrebbero troppo alta, mentre per l’ingaggio sono tutti d’accordo sui 2 milioni di guadagno annui.