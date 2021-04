"Tutti concentrati", Osimhen e lo slogan lanciato nello spogliatoio: la concorrenza con Mertens lo stimola

CALCIO NAPOLI - "Tutti concentrati". E' questo lo slogan che va di moda nello spogliatoio del Napoli come si legge nell'edizione odierna del Corriere dello Sport. A lanciarlo è stato uno dei più giovani come Victor Osimhen. L'attaccante ha finalmente ritrovato la condizione fisica iniziando ad essere anche decisivo.

Osimhen

OSIMHEN-MERTENS: SANA CONCORRENZA

Il quotidiano scrive sul dualismo tra i due attaccanti: "A fargli bene, probabilmente, è anche la concorrenza in famiglia con Mertens: Rino li cambia spesso, li gestisce, li sceglie in forma alternativa e anzi soltanto una volta dopo i rispettivi infortuni di inizio stagione ha rilanciato dal primo minuto la coppia sulla quale aveva fondato l'idea di un Napoli mai realizzato, alla luce dell'esplosione del trequartista Zielinski: con il Crotone. Il bene primario, ovviamente, è il gruppo, il risultato finale, e poco importa se in vista della trasferta di domani a Torino il favorito di turno sia Dries".