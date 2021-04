"Tutti assieme siamo riusciti a risalire e arrivare fino a qui", le parole cariche di orgoglio lanciate da Gattuso alla squadra in vista dell'Inter

NAPOLI - L'edizione odierna de "Il Mattino" racconta di un Rino Gattuso molto carico in vista del match di questa sera contro l'Inter. L'allenatore ha parlato alla squadra come suo solito.

Il quotidiano scrive: "L'orgoglio è la benzina che alimenta la macchina, ma non dite mai a Gattuso che lui gioca il ruolo del benzinaio. Perché lui non trascina il gruppo, lui si sente parte del gruppo. Ci sta dentro, vive nell'ambiente, per certi versi è ancora un calciatore. «Tutti assieme siamo riusciti a risalire e arrivare fino a qui», dice. Non c'è mai enfasi nelle sue parole e Ringhio non cambia registro nelle ore che avvicinano alla gara con l'Inter"