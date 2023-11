Tutte le curiosità su Tudor: ha un carattere molto particolare! Ecco perché

Igor Tudor sarà il nuovo allenatore del Napoli al posto di Rudi Garcia: ormai manca solo l'ufficialità. Ultime notizie: oggi il quotidiano Il Mattino passa in rassegna alcune curiosità sul tecnico croato, ex calciatore della Juventus che viene descritto così: "Era un calciatore che piaceva tanto agli allenatori, ora è un allenatore che deve ancora tanto piacere ai calciatori".

Igor Tudor

L'anno scorso a Marsiglia il picco della sua carriera, con il terzo posto raggiunto in Ligue One. Secondo Il Mattino, il padre calcistico di Tudor è Edy Reja "che se lo piazzò di fianco sulla panchina dell’Hajduk Spalato", anche se i modelli di Tudor restano Marcello Lippi, Giampiero Gasperini, Juric, Bielsa.

In quanto ex calciatore, Tudor è uno che apprezza la tecnica, i calciatori creativi, quelli che amano muoversi liberamente in mezzo al campo. Pratica un calcio aggressivo e verticale, allana in tuta più che in giacca e cravatta, è maniacale, loquace, disponibile, ma preferisce i fatti alle parole. "Parla spesso di ritmo e di corsa, vuole le sue squadre in continuo movimento, marcature a uomo, difesa in avanti e intensità", scrive Il Mattino.

Abituato a subentrare a campionato in corso, Tudor ha dimostrato di sapersi far scivolare addosso critiche e contestazioni, ha un carattere forte, è un allenatore modernissimo "capace di riportare uno spogliatoio in sommossa". Dice di aver imparato tutto dalla Juventus, che ritiene anche il club più forte al mondo negli anni in cui ci giocava e piazza nella quale è ancora molto amato.

"È ortodosso nel metodo e quindi negli allenamenti, meno sulla lavagna tattica, perché è figlio di un ragionamento tattico".