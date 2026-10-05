Turnover Italia, 6-7 cambi contro la Turchia! Le ultime su Vergara
Ultime notizie Serie A - Sei o sette cambi. Il ct dell'Italia Roberto Mancini ha solo un obiettivo: battere la Turchia e salire a quota 7 punti, scrive il Corriere dello Sport.
La Nazionale ieri mattina ha raggiunto Bologna con un volo charter. Si sono riposati tutti i titolari, a Casteldebole hanno lavorato i panchinari dello Stade de France e gli otto arrivati dal centro tecnico di Coverciano.
"Dagli appena 2 cambi nella formazione iniziale di Parigi si passerà a un turnover massiccio, come ha annunciato Mancini subito dopo il pareggio con la Francia. Sulla linea difensiva Mancini dovrebbe prendere il posto di Scalvini e Ruggeri sostituirà Calafiori.
Più complesso il ragionamento sul centrocampo. Tonali se sta bene, prova a infilare la quarta consecutiva. Fagioli potrebbe essere la soluzione più affidabile, a meno che Mancini non decidesse di concedere un’altra opportunità a Romano. È scontato il ritorno di Barella. Il terzo nome dovrebbe uscire dal ballottaggio tra Frattesi (favorito) e Doumbia.
L’attacco è il vero rebus. Pio Esposito ne ha messe in fila tre da titolare, è stanco ma sta bene. Kean si trascina da mesi un problema alla tibia, altrimenti c’è Scamacca in ballottaggio con Pio. Vergara potrebbe giocare per la prima volta titolare. Sulla fascia sinistra parte in vantaggio Cambiaghi"