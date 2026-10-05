Turnover Italia, 6-7 cambi contro la Turchia! Le ultime su Vergara

Ultime notizie Serie A - Sei o sette cambi. Il ct dell'Italia Roberto Mancini ha solo un obiettivo: battere la Turchia e salire a quota 7 punti, scrive il Corriere dello Sport.

La Nazionale ieri mattina ha raggiunto Bologna con un volo charter. Si sono riposati tutti i titolari, a Casteldebole hanno lavorato i panchinari dello Stade de France e gli otto arrivati dal centro tecnico di Coverciano.