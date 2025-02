"Tu puoi realizzare questo miracolo". Bruscolotti svela il discorso da brividi fatto a Maradona per dargli fascia da capitano

Napoli - Gisueppe Bruscolotti ha raccontato alla Gazzetta dello Sport quando decise di dare la fascia da capitano del Napoli a Diego Armando Maradona. Un gesto che responsabilizzò ancora di più il fuoriclasse argentino consacrandolo definitivamente come leader dello spogliatoio e non solo. Bruscolotti ha svelato la frase che disse a Diego prima di donargli la fascia in maniera definitiva.

Cosa disse Bruscolotti a Maradona quando gli donò la fascia da capitano

Ecco quanto dichiarato da Bruscolotti alla Gazzetta dello Sport:

“Mi sembrò naturale, non ebbi esitazioni. Cercai solo il modo di dirglielo, il più diretto possibile. E senza troppa retorica. Andammo al campo, all’epoca ci si allenava a Soccavo, e lo invitai a fare due passi da soli: “Devo dirti una cosa”. Forse una piccola premessa la feci: “Diego, io ho un sogno, sto qua da anni, inseguo lo scudetto, sembra utopia o, come si usa, un miracolo. Ma questo miracolo tu puoi realizzarlo. E da domenica questa fascia sarà tua”. “Ma che stai dicendo, Beppe?”. Replicai: “Sei tu il leader del Napoli”. E lui, contento e commosso, mi abbracciò e andammo negli spogliatoi con i compagni: “Amici, vi presento il nuovo capitano del Napoli”. Rimasero estasiati e sbalorditi, ma soddisfatti. Lui era il nostro eroe”.