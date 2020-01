Tsimikas-Napoli, CdM: Giuntoli ha già deciso la formula ed il budget per chiudere subito con l'Olympiacos

Calciomercato Napoli - L'edizione odierna del Corriere della Sera scrive in merito all'interesse del Napoli per Tsimikas: "Il Napoli sta sistemando il centrocampo ma Giuntoli non si fermerà. Ghoulam è fuori dai convocati anche per la trasferta di Roma, se il Napoli dovesse riuscire a cederlo, potrebbe portare a casa un innesto anche sulla fascia sinistra. Il club azzurro ha chiesto Ricardo Rodriguez in prestito al Milan che, invece, lo cederà a titolo definitivo forse al Fenerbahce. Una delle soluzioni più gradite è Tsimikas, esterno titolare dell’Olympiakos per cui il Napoli pensa anche ad un possibile acquisto a titolo definitivo con una spesa di circa 16 milioni di euro. Piace anche Koutris ma solo in prestito con diritto di riscatto".