Troppi infortuni, Gattuso con gli uomini contati: solo col Benevento potrebbero rientrare in tanti

Napoli Calcio - E proprio il derby del 28 febbraio contro il Benevento dovrebbe essere la partita del rientro per quasi tutti gli azzurri attualmente fuori gioco, match in cui Gattuso potrà finalmente riavere quasi tutti a disposizione, esclusi Lozano e Hysaj.

Mertens

Come riporta Il Mattino:

"Emergenza infortuni che intanto prosegue per il Napoli con il tecnico azzurro che ha ben otto giocatori indisponibili per la sfida di andata di Europa League di giovedì a Granada. Lozano e Ospina si sono aggiunti ai sei azzurri che erano già fuori gioco per l'ultima gara di campionato contro la Juventus. In difesa mancano Manolas, Koulibaly, positivo al Covid-19 dal 5 febbraio, stesso discorso per Ghoulam e mancherà anche Hysaj che si è infortunato al polpaccio nella semifinale di ritorno di coppa Italia. Il recupero più vicino è quello di Demme che dovrebbe farcela già per la trasferta di domenica contro l'Atalanta. Poi dovrebbe toccare a Mertens che sta proseguendo la riabilitazione alla caviglia al centro Move To Cure di Anversa, tornerà la prossima settimana a Castel Volturno per essere poi pronto per il derby contro il Benevento o andare eventualmente in panchina già contro il Granada".