La Plata, trono per Maradona affianco alla panchina: sarà venduto all'asta per beneficenza [FOTO]

Notizie Napoli calcio. Come riporta l'edizione odierna di Repubblica, il Gimnasia, squadra allenata da Diego Maradona, ha deciso di affiancare alla panchina un trono con le sue iniziali.

Maradona, arriva il trono a La Plata

Nonostante i non eccezionali risultati sportivi - il Gimnasia è 20esimo su 24 squadre della Superliga argentina con 15 punti in 17 partite - a La Plata hanno deciso di esasperare l’idea del Newell’s Old Boys di Rosario che il 30 ottobre scorso aveva fatto trovare a Diego per il suo compleanno una poltrona a bordo campo. Il trono sarà autografato e venduto all’asta per beneficenza.