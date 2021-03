Trombetti: "Costruzione dal basso? Le incertezze di Ospina ci sono costate un gol! Per il rush finale meglio Meret"

Napoli Calcio - Guido Trombetti, ex Rettore della Federico II, scrive sull’edizione odierna di Repubblica.

“Il Napoli ha rinunciato a tratti all’ossessiva e stucchevole costruzione dal basso per ricorrere a verticalizzazioni rapide ed efficaci. E a proposito della costruzione dal basso, che giustificherebbe la scelta di Ospina tra i pali, devono far riflettere alcune incertezze del colombiano. Una delle quali ci è costata un gol. Scegliere il portiere per il rush finale mi sembra irrinunciabile. Ed io sceglierei decisamente Meret”