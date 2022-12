Trapattoni: "Pelé il campione più completo che abbia conosciuto, Maradona era adrenalina pura"

Calcio Napoli - Giovanni Trapattoni in una intervista al Fatto Quotidiano ha risposto così su Pelè e Maradona:

"Sono indovinelli da bar sport, e non lo dico per salvarmi in corner. Come si fa a paragonare fuoriclasse di epoche così diverse? Sarebbe come se chiedessero a Gianni Clerici chi è stato più grande, Sampras o Federer, Laver o Borg? Una cosa la dico. Se Diego è stato adrenalina pura, genio spremuto e selvatico, Pelé è stato il campione più completo che abbia conosciuto e contro il quale abbia giocato. Completo come repertorio, intendo. Destro, sinistro, acrobazia, calci di punizione. E colpo di testa: come faccio a dimenticare il balzo con il quale, nella finale messicana del 1970, annichilì Burgnich?"