Traoré-Napoli, oggi le visite mediche: ADL ha preteso la presenza di un esperto in malattie infettive

Tappe forzate in casa Napoli per riportare in Italia Hamed Junior Traorè. De Laurentiis ha lasciato a Napoli il capo dello scouting, Maurizio Micheli, proprio in vista del completamento dell’operazione.

Hamed Junior Traorè

Oggi le visite mediche di Traoré

Come riporta Il Mattino, il tuttocampista ivoriano viene ceduto dal Bournemouth in prestito oneroso (1,5 milioni di euro) con riscatto (non obbligatorio) fissato a 25 milioni di euro. È un vecchio amore che ritorna, perché già nell’estate del colpo Raspadori, il Napoli andò all’assalto del Sassuolo per il classe 2000. De Laurentiis vuole che le visite (oggi a Roma in tarda mattinata) prevedano anche la consulenza di un esperto in malattie infettive. Perché Traorè è reduce dalla malaria che ha contratto durante le gare di qualificazione della Coppa d’Africa, in Costa d’Avorio: un mese ricoverato in ospedale e solo a Natale le sue dimissioni.

