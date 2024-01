Traorè-Napoli, CorSport: ADL vorrebbe farlo volare subito a Riyad in caso di finale

Calciomercato Napoli - Hamed Junior Traorè ha superato le visite mediche ieri a Villa Stuart ed è ormai un calciatore del Napoli. L'edizione odierna del Corriere dello Sport racconta come la volontà di De Laurentiis sia quella di portare il calciatore subito in Arabia Saudita nel caso in cui il Napoli dovesse disputare la finale di Supercoppa.

Hamed Junior Traorè al Napoli

Ecco cosa si legge sul Corriere dello Sport: