Tramezzani: "Fu Manna a scegliermi a Lugano: mi combinò un capolavoro di mercato. Lo reputo fenomenale per 3 motivi"

Paolo Tramezzani è stato l'ex allenatore del Lugano dove il direttore sportivo era Giovanni Manna. Ecco le dichiarazioni di Tramezzani rilasciate al Corriere dello Sport:

Quanti acquisti le regalò nel mercato di gennaio?

«Un attaccante: Sadiku, ma il colpo straordinario lo fece a marzo. Quattro difensori s’infortunarono e secondo le regole Manna avrebbe potuto prendere soltanto un under 21 svizzero: e così s’inventò Cömert, un anno fa al Valencia e oggi al Nantes, all’epoca under 19 del Basilea. Un colpaccio. E filammo dritti in Europa».

Ebbe fiuto, non c’è che dire.

«Per me è fenomenale. Ha una grande conoscenza del calcio, a cominciare dai giovani. Ha occhio, spessore, capisce molto. Ma non solo».



Lo racconti, Napoli pende dalle sue labbra.

«Io lo definisco così: è un uomo squadra. È un riferimento per i giocatori. Ti accompagna, gli piace unire. Ma rispetta i ruoli».