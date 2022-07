Tra i big pronti all'addio c'è anche Fabian? Repubblica: c'è apprensione per lo spagnolo

È iniziato il count down per il debutto in campionato e il Napoli ha poco più di tre settimane per evitare una partenza a handicap: minaccia concreta per il ritardo accumulato sul mercato. Ne parla Repubblica.

Napoli, tra i big pronti all'addio c'è anche Fabian?

La rivoluzione in corso ha scosso dalle fondamenta la squadra di Luciano Spalletti:

"L’addio di tanti big e la necessità di sostituirli nel miglior modo possibile, ma senza derogare di una virgola alla rigorosa linea dell’austerity prevista da Aurelio De Laurentiis. I conti vanno rimessi a posto. Per questo è ancora più improbo il compito affidato a Giuntoli, costretto a sostituire senza appesantire i conti. Il cantiere è aperto e c’è apprensione pure per il futuro di Fabian, che tra un anno andrà a scadenza e potrebbe essere a sua volta messo in vendita, se arriveranno offerte concrete"

