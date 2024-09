David Pleat, ex osservatore del Tottenham, ha rilasciato una intervista al Telegraph:

"Non parcheggerei mai l’autobus davanti alla porta. Se sono in vantaggio per 1-0, voglio essere 2-0. Voglio sempre un altro gol. Non voglio sedermi e contrattaccare. Non ho mai giocato in quel modo. Non sono mai riuscito a capire l’approccio di Mourinho o Antonio Conte. Il mio editto era intrattenimento. La partita riguarda la gloria".