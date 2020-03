CorSport - Totocalcio 2.0, meno tasse o percentuale scommesse: le richieste della serie A al Governo

Notizie calcio Napoli - L'edizione odierna del Corriere dello Sport ha pubblicato alcune richieste che i club di serie A sottoporranno al Governo: "I club di A hanno in mente una serie di misure da richiedere: alcune sono di tipo strutturale e atte ad aiutare il movimento nel lungo termine (riforma della legge Melandri, di quella sugli stadi e di quella sul lavoro), ma c’è anche un pacchetto di interventi che dovrà dare respiro nel breve termine ai conti in sofferenza. La prima richiesta è relativa agli sgravi fiscali: non basta rinviare di un mese il pagamento delle tasse come concesso alle imprese. Serve una defiscalizzazione: la Lega chiederà di non pagare alcune tasse per il periodo in cui il campionato starà fermo. Che sia 1-2 o più mesi. Motivo? La "produzione" della A è ferma. Resta da capire se ci sarà un’apertura del Ministero delle finanze, ma le società ci sperano. Sono state inoltre studiate due formule per aumentare grazie allo Stato gli introiti. La prima riguarda la creazione di un nuovo gioco, ancora tutto da studiare (una rivisitazione del vecchio Totocalcio?), i cui introiti andrebbero al mondo del pallone per un periodo di tempo da definire (un triennio?). La seconda riguarda la possibilità di devolvere al calcio una percentuale in arrivo dalle scommesse sugli eventi sportivi: i soldi finirebbe in un fondo per la costruzione di nuovi impianti, dagli stadi ai centri sportivi".