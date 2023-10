Tonali patteggia! Oggi avvocati a Roma, rischia una squalifica più alta di Fagioli

Sandro Tonali verso il patteggiamento per il caso calcio-scommesse! Oggi i suoi avvocati saranno a Roma per discutere le modalità e i contenuti del patteggiamento con la Procura della FIGC, con l'obiettivo di trovare un accordo pre-deferimento sulla scorta di quanto già fatto da Fagioli. Così facendo, Tonali potrà ottenere uno sconto di pena importante. Lo riporta oggi il Corriere della Sera in edicola.

Ultime notizie. Stando a quanto pubblicato stamattina dal quotidiano, Tonali rischia una pena più alta di quella di Fagioli. I suoi avvocati stanno cercando di chiudere la vicenda il più presto possibile, magari entro mercoledì, così da giocare la Champions League ed evitare - almeno per il momento - che la squalifica venga estesa anche alle competizioni UEFA.

Dopo Tonali, toccherà a Nicolò Zaniolo rispondere alle domande della Procura. Se confermata, la sua posizione dovrebbe essere quella meno grave.